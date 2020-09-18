匯豐拒為客戶匯控恒生股票提供孖展 12月7日生效
文章日期：2020年9月18日 19:12
匯豐銀行網站顯示，旗下證券孖展買賣服務的認可孖展買賣股票名單內，匯控（0005）及恒生（0011）將於12月7日起終止提供孖展信貸，股票孖展比率將會由原先的60%降至0%，名單中其他股份均沒有變動。
匯豐銀行現時提供的港股孖展比率為30%至60%，匯豐尚玉及卓越理財客戶的股票孖展年利率為P（5厘）+1.5厘，匯豐運籌理財及個人綜合理財戶口客戶則是P+2.25厘，卓越理財、運籌理財及個人綜合理財戶口客戶的孖展戶口最高貸款額均為500萬元。
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