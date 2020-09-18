金管局公布，2020年次季在港流通的信用卡共有1952萬張，按季及按年分別跌0.5%及0.4%。受季節因素及整體經濟環境影響，信用卡交易量及金額（包括零售銷售及現金貸款）走勢較為波動，今年次季錄得2.04億宗以信用卡交易，按季增加0.4%，按年則減少0.6%；交易總額1436.34億元，較上一季減少15.7%，與2019年同期比較減少24.3%。其中，本地消費錄1197.45億元，按季及按年分別跌9%及17.7%，海外消費僅得14.03億元，按季及按年分別大挫48.2%及56.4%。

另外，在扣帳卡（Debit card）方面，在2020年第2季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季減少6.3%至3543萬宗，總額則按季減少19.2%至690億港元。與2019年同期比較，2020年第2季的扣帳卡總交易量減少8.0%，總額減少16.8%。

金管局在2010年6月開始按照國際慣例，公布支付卡的季度統計資料，以提高香港支付卡業務的透明度。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：

龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

傳TikTok計劃聘IG創辦人出任CEO

金管局傍晚再沽54.25億港元

李嘉誠基金會增持60萬股長實 斥資約2464.9萬元

【有片：投資非常道】李聲揚 : 低息兼人幣強 內地航空股十一前可短炒

港股全周跌47點 匯控止七連跌 比亞迪再破頂

富士羅素納A收市後生效 滬深三大指數高收 上證重上3300點

恒生推視像會議遙距投保