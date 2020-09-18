證監會公布，就建議修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（AML/CFT）指引，展開為期3個月的諮詢。證監會指出，修訂將有助證券業採用「風險為本」的方法，打擊洗錢及恐怖分子資金籌集。市場參與者及其他人士可於12月18日或之前提交意見。

翻查諮詢文件，其中提議作出的修訂，包括將部分《證券業風險為本的方法的指引》內容，納入的《打擊洗錢指引》。例如有內容規定，持牌法團應至少每兩年進行一次定期覆核，若出現重大風險，覆核次數應更為頻密。

證監會亦建議於修訂加中一份風險指標示例清單，就國家風險、客戶風險、產品服務交易風險等，列舉各類風險指標。修訂後清單將包含具有較高客戶風險的指標，例如無明顯原因在香港的持牌法團開立戶口的非居民客戶，以及具有制裁風險的客戶。

此外，證監會建議，加入對跨境代理關係的指引，即本地中介，向外地金融機構提供交易的情況，此類關係下，須採取額外盡職審查措施。

於諮詢文件中，證監會指出，認為修訂可回應部分財務行動特別組織（FATF）報告中提出的問題，例如應加強對外地政治人物、非居民客戶，以及具有制裁風險的客戶採取更嚴格的AML/CFT措施等。

證監會行政總裁歐達禮表示，建議的修訂緊貼最新國際標準，提供了實用導引，令機構能以更具風險敏感度的方式，實施重要措施。他續指，修訂將有助證券業因應所面對的風險的特定性質，更有效地打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動。

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