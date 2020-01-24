傳TikTok計劃聘IG創辦人出任CEO
文章日期：2020年9月18日 17:45
TikTok行政總裁Kevin Mayer上任不足3個月便辭任，現任總經理Vanessa Pappas擔任臨時負責人。《紐約時報》引述消息人士透露，TikTok計劃邀請Instagram聯合創辦人Kevin Systrom出任新CEO。
據報，Kevin Systrom和TikTok洽商尚處於初步階段，目前並未達成任何決定。
Systrom 在2010年和Mike Krieger創立IG，2012年獲Facebook以10億美元收購。
面對美國的「封殺令」，多間外媒早前報道指，字節跳動擬讓TikTok赴美IPO，新公司名叫TikTok Global，上市過程或需時一年。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！
講者：
龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
【有片：投資非常道】李聲揚 : 低息兼人幣強 內地航空股十一前可短炒
富士羅素納A收市後生效 滬深三大指數高收 上證重上3300點