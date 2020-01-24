TikTok行政總裁Kevin Mayer上任不足3個月便辭任，現任總經理Vanessa Pappas擔任臨時負責人。《紐約時報》引述消息人士透露，TikTok計劃邀請Instagram聯合創辦人Kevin Systrom出任新CEO。

據報，Kevin Systrom和TikTok洽商尚處於初步階段，目前並未達成任何決定。

Systrom 在2010年和Mike Krieger創立IG，2012年獲Facebook以10億美元收購。

面對美國的「封殺令」，多間外媒早前報道指，字節跳動擬讓TikTok赴美IPO，新公司名叫TikTok Global，上市過程或需時一年。

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