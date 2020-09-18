【明報專訊】上星期警方破天荒介入調查造市，高調拘捕15人涉嫌操控壹傳媒（0282）股價獲利，坊間熱議，警方出手調查是否合理、提出的理據是否充分（facebook把「沽出」當「沽空」就算了，告誡我們不要不懂裝懂）。筆者更有興趣的是，警方明顯手上擁有一批壹傳媒在8月10日至12日瘋狂炒上交易紀錄，到底從何而來？筆者聽聞當中涉及有證券行或銀行「篤灰」。

首先要了解證監會是如何調查造市。據筆者了解，證監會根據《證券及期貨條例》向不同券商收集大量涉及個股買賣的交易資料後，需要鎖定可疑交易，再逐一核對買方及賣方資料，再核實買方與賣方擁有人或資金來源，所以調查一般需時甚久。

「警方可在一個月內提控 不是神探就是亂來」

以近日一宗案件為例，一名散戶在2012年自行「左手交右手」推高細價股股價，遭東區法院裁定虛假交易罪名成立。只涉及一名散戶的交易，由調查到定罪亦需要8年時間，有熟悉證監運作的朋友說，警方可以在一個月內就指控這15人製造虛假交易，不是神探，就是亂來。

再來看看警方當日對15名被捕人士的行為描述，說被捕人士涉及造市，但從未提及買賣盤雙方問題，似乎只是針對這批人士大量落盤。而造市是涉及有人透過同時扮演買賣雙方，谷高交易量及控制股價，如果只有單方面大量落買盤或賣盤，縱是可疑，理據卻並不充分。

證監會在上周五發表的聲明「已準備好回應警方的協助要求」，變相已告訴大家證監至上周五都未曾向警方提供交易紀錄；當然今天警察權力龐大，絕對可以跳過證監自行取得資料，但筆者曾向不同券商高層或老闆收風，都未曾聽聞警方有大規模向券商索取資料。綜合上述警方未能提供買賣雙方資料，似乎都符合傳聞說法，警方手上很可能只是個別券商或銀行自行提供的交易紀錄。那麼究竟是誰人舉報呢？警方曾提到在壹傳媒3日瘋炒期間，被捕人士交易佔市場總成交量達23.8%，姑且假設警方這方面沒有搞錯數字，以及舉報者應只有極少數，其間佔據大量相關交易的券商或銀行便最有機會。

翻看中央結算（CCASS）的資料，其間持倉增加最多的順序是中銀、匯豐、恒生、花旗及招商永隆；持倉減少最多的，則是玖富證券、中信証券、滙豐金融、南華證券、建行亞洲（見表）。到底是不是有人「篤灰」？這單案若有機會上庭，屆時料有分曉，只希望警方能認真、公正辦事，向真正在行的證監會請教一下如何調查，不要冤枉好人就好。

[李曉佳 財經澡堂]

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