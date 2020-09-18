港股午後穩步向上，日中最多升160點，高見24501點，尾市升幅收窄，埋單升114點或0.47%，報24455點，終止兩連跌，成交金額1440億元，較上日增加22.43%；國指升70點或0.73%，報9803點。恒生科技指數收報7371點，升0.96%。

過去一周，恒指累跌0.19%或47點，連跌三周，當中表現最好的是中聯通（0762），全周累升6.11%；表現最差的是蒙牛乳業（2319），本周累跌5.38%。國指過去5個交易日累升0.51%或50點。

小米（1810）拉升大市，全日升3.52%，收報22.05元，貢獻恒指32點；其次為平保（2318）升2.39%，收報83.7元，推高大市31點。匯控（0005）終止七連跌，升0.16%，收報30.95元。過去一周，匯控累跌4.03%，連跌三星期。

ATMX中，僅騰訊（0700）向下，集團旗下遊戲投資據報遭美國國安機構審查，收報525元，跌0.38%；阿里巴巴（9988）收報269.6元，升0.67%；美團（3690）收報241.6元，升0.33%。

藍籌中以聯通（0762）表現最好，升4.75%，收報5.73元；蒙牛（2319）表現最差，跌3.17%，收報35.15元。

富時中國50指數收市後納入比亞迪（1211）、中芯國際（0981）及藥明生物（2269），比亞迪再創上市新高，高見113.1元，收報110.5元，升0.73%。中芯收報20.6元，升3.31%；藥明生物收報191.1元，升3.3%。

至於被剔出富時中國50指數中國燃氣（0384）、中鐵建（1186）、及中國財險（2328），分別收報21.8元、5.71元及5.83元，升1.16%、3.26%及1.75%。

新股方面，福祿控股（2101）今日上市，收報9.18元，較招股價8.9元升3.15%。

松橋溢價四成向港通（0032）股東全購，最多涉逾40億，港通收報13.84元，升40.79%。

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講者：

龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

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