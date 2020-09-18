花旗集團公布，未來三年通過會夏季實習計劃、實習生職位招聘、花旗集團大學創新夥伴計劃（CUPID）等項目，在花旗集團亞太地區零售和機構銀行業務提供6000個職位空缺，及6萬個職業技能培訓機會。

花旗指，在新型冠狀病毒疫情下，該行在亞太地區為全球大學生推出首個虛擬實境實習生體驗計劃，讓他們體驗銀行工作的機會，在該行的三個不同業務部門包括銀行、資本市場及顧問業務、金融市場和證券服務以及零售銀行業務提供實習生相關的職務和技能培訓。

花旗在本周二公布，將在本周開始恢復裁員，結束履行因新冠病毒疫情而暫停裁員的承諾，對該行員工的影響低於1%。不過該行今年以來另已招聘2.6萬人，截至第二季末的僱員總人數約為20.4萬人。

此外，花旗亦宣布承諾投入合共3500萬美元捐款，將用於致力推動區內經濟發展及改善低收入和弱勢青年的就業機遇至2023年。

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講者：

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日期：2020年9月23日(星期三)

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