富時羅素納A收市後生效 滬深三大指數高收 上證重上3300點
文章日期：2020年9月18日 15:08
富時羅素納A於今日收市後生效，外資全天淨買入A股近95億元人民幣（下同），為7月7日以來最大，滬深三大指數高收。
滬指收復3300點大關，以近日中高位收市，收報3338點，升67點或2.07%，終止兩連跌，成交額3370億元。
深證成指兩連升，日中最高見13253點，收報13245點，升229點或1.77%，成交額4987億元，兩市合共成交額8357億元。
創板指一度觸及2600點大關，惟最終未能企穩，收報2596點，升38點或1.52%，連升兩日。
過去一周，滬指累升2.28%；深證成指累升2.27%；創板指累升2.38%，三大指數皆終止兩周連跌。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！
講者：
龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
港股半日升75點 匯控止跌 ATMX中僅小米向上 藥明生物藍籌最強