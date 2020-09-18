富時羅素納A於今日收市後生效，外資全天淨買入A股近95億元人民幣（下同），為7月7日以來最大，滬深三大指數高收。

滬指收復3300點大關，以近日中高位收市，收報3338點，升67點或2.07%，終止兩連跌，成交額3370億元。

深證成指兩連升，日中最高見13253點，收報13245點，升229點或1.77%，成交額4987億元，兩市合共成交額8357億元。

創板指一度觸及2600點大關，惟最終未能企穩，收報2596點，升38點或1.52%，連升兩日。

過去一周，滬指累升2.28%；深證成指累升2.27%；創板指累升2.38%，三大指數皆終止兩周連跌。

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