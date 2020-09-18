再有保險公司宣布，通過視像會議遙距出售壽險產品。恒生銀行（0011）宣布，客戶由今日起，客戶可透過視像會議購買恒生保險全線人壽保險產品。該遙距投保渠道，是在保監局批准的保險科技沙盒下運作。

恒生表示，因應客戶對線上銷售渠道安全及可靠性的重視，遙距投保渠道採用了高規格數據安全措施，讓客戶隨時可在恒生保險持牌中介人的協助下，在線上以視像會議形式進行詳細的財務需要分析，選擇合適的壽險產品及了解相關保單細節。

保監局今年2月和3月因應疫情放寬保險公司以非會面方式遙距銷售，惟不包括含有儲蓄成分，需進行財務需要分析的保險產品。保監局今年5月起陸續准許保險公司經保險科技沙盒，推出視像會議投保，購買含有儲蓄成分的保單。包括恒生保險，目前保監局已批出7個相關沙盒項目。恒生保險行政總裁林禧彥表示，該行會繼續尋透過各種線上和線下渠道為客戶提供更多元化的產品，以滿足客戶所需。

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講者：

龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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