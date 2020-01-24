京東健康聘美銀、瑞銀安排香港IPO
文章日期：2020年9月18日 12:50
彭博引述消息指，京東（9618）分拆的互聯網醫療業務京東健康已聘請美國銀行和瑞銀集團等機構安排上市工作。
據報，京東健康計畫通過發行股票籌集至少10億美元，可能最早將於本月提交申請。細節或仍會變化。京東未回應置評請求。美國銀行和瑞銀的代表不予置評。
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