恒指升75點，收報24416點，成交金額536億元。美股反覆下跌，科技股沽壓較大，納指100跌1.5%，但暫時仍守住11000點。中港股市嘗試反彈，加度有限但總算回穩。報道指特朗普正審視騰訊（0700）遊戲的數據安全，騰訊股價受壓跌1.6%。

今早表現較佳的仍是周期股、機械設備股等，光伏玻璃價格向好，信義光能（0968）及福萊特（6865）分別升6%及8%；內地基建發力，濰柴（2338）升3%，3隻基建股亦升逾1%；特斯拉電池日即將舉行，贛鋒鋰業（1772）升10%，比亞迪（1211）曾高見111.3元再創新高。體育用品股亦追落後，安踏（2020）和李寧（2331）分別升3.41%及3.17%。

另外，內險股亦回升，新華保險（1336）升4.5%，平保（2318）亦升1.47%。受到疫情影響，民眾收入受壓，保險回升動力亦較弱。野村日前指出，平保7、8月壽險新業務價值跌一成二，跌幅大於上半年的一成一，反映疫情的復蘇步伐非常慢。但隨着疫情結束，各行各業開始全面回復正常，民眾收入會不斷上升，保險是一個復蘇較遲緩的行業，但不會缺席，現時估值貼近歷史低位，會是分段收集的好機會。

策略上，平保以外的內險股今年都以儲蓄計劃為主打，在內地存款利率低企下，每月保費收入增長都較快，新華年初至今就有雙位數字增長，也是短期較高啤打值的選擇。集團股價有機會在30元至35元水平上落，現價博短線反彈有一定吸引力。

張兆聰

明報首席評論員