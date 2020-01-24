港股半日窄幅向上，開市不久一度跌45點，見半日低位24295點，惟之後重拾升勢，最多升121點，高見24462點，半日升75點或0.31%，報24416點，成交金額536億元；國指升36點或0.37%，報9768點。恒生科技指數收報7306點，升0.06%。

友邦（1299）領升大市，漲1.39%，收報80.15元，貢獻恒指34點；匯控（0005）止跌，半日升0.49%，收報31.05元。

ATMX中，僅小米（1810）向上，收報21.8元，升2.35%。騰訊（0700）旗下遊戲投資據報遭美國國安機構審查，收報518.5元，跌1.61%；阿里巴巴（9988）收報267.8元，無升跌；美團（3690）收報237.4元，跌1.41%。

藍籌中以藥明生物（2269）最標青，半日升3.24%，收報191元；蒙牛（2319）表現最弱，跌2.62%，收報35.35元，是跌幅最大的藍籌。

其餘個股方面，福祿控股（2101）今日上市，半日收報9.8元，較招股價8.9元升一成。

張松橋溢價四成向港通（0032）股東全購，最多涉逾40億，收報13.76元，升39.98%。

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