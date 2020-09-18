《彭博》報道，歐盟正在考慮推出新規定，可能要求蘋果公司向競爭對手開放Apple Pay 技術的存取權限。

歐盟的新規將阻止移動設備製造商限制智能手機和智能手錶等其他設備中 NFC 技術使用權。雖然新規定沒有點名蘋果，但目前iPhone和Apple Watch用戶只能通過Apple Pay進行NFC技術支付。銀行和其他競爭對手曾表示，希望旗下產品的應用程序也能擁有同樣的支付功能，然而蘋果並不允許他們使用該技術晶片。

據報，該政策有機會於下周由歐盟委員會公布，並作為一系列新政建議的一部分。另外，這一系列新政還包含歐盟反壟斷部門6月份發起的一項競爭案的補充聲明，該案件旨在評估蘋果公司是否不公正地阻止其他供應商在其智能手機上使用「點擊支付（tap-and-go） 」功能。蘋果公司和歐盟委員會發言人均拒絕對此置評。

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講者：

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