港元拆息向上 1個月HIBOR連升4日
文章日期：2020年9月18日 11:32
港元拆息向上。與樓按相關的1個月HIBOR連升4日，按日升6點子至0.46816%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.66點子至0.08357%；1星期HIBOR升2.32點子至0.20375%；2星期HIBOR升4.13點子至0.37762%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.98點子至0.60351%；6個月期HIBOR升2.05點子至0.7075%；12個月期HIBOR升1.64點子至0.89131%。
港元現報7.7501元，無升跌。
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