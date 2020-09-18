TikTok擬在美國上市
文章日期：2020年9月18日 11:27
彭博和路透均分別引述消息指，字節跳動擬讓TikTok赴美IPO，新公司名叫TikTok Global。
路透引述消息指，TikTok Global董事會中將有多位美國董事、一位美國首席執行長和一位安全專家，負責監督用戶數據的保護。
兩份報道均指，TikTok Global 赴美 IPO 上市過程，可能需要一年左右的時間，而路透指，目前尚不清楚TikTok Global 擁有美國以外哪些資產。
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講者：
龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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