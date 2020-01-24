美國生物科技大廠Moderna研發的新冠肺炎實驗疫苗，最快10月通過安全性驗證，但在11月有結果的機會較大。

Moderna行政總裁Stephane Bance接受傳媒訪問時指，具體的時間將取決於進行試驗的美國地區的感染率，因為這項研究是通過比較接種過疫苗的人出現症狀是否比未接種疫苗的人更少。Bancel又指，Moderna可能會尋求政府批准緊急使用疫苗。

自今年7月獲美國政府資助以來，Moderna正在進行的第三階段試驗，已招募2.5萬餘人，目標是達到3萬人

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