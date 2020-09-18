彭博引述消息指，TikTok母公司字節跳動對於「TikTok-甲骨文聯盟」將被中國監管機構接受的信心正在增強。字節跳動的代表拒絕置評。不過，美國總統特朗普隔晚表示，無意批准美國企業與TikTok合夥的協議。

該消息人士又指，雖然北京方面主張了阻止關鍵技術出售的權利，但只要不涉及驅動著TikTok服務的人工智能(AI)算法的轉讓，其就很可能會批准交易。他們說，就算字節跳動放棄對TikTok的佔多數控制亦是如此。

在此消息發布前，美國總統特朗普於隔晚表示，無意批准美國企業與TikTok合夥的協議，也不樂見媒體所稱字節跳動要保留多數股權的安排。說法與之前他稱甲骨文已「非常接近」將成為TikTok「值得信賴的技術供應商」不同。

特朗普表示，「就國家安全來講，必須做到100%。而且沒錯，我沒有要簽字批准任何東西，我要先看到協議」，又指，對於甲骨文只能取得少數股權，「我們不喜歡（這種安排）。概念上來說，我可以告訴你們，我不喜歡」。

TikTok交易詳情眾說紛紜，CNBC引述消息人士稱，預期特朗普將於未來24至36小時內對TikTok的交易作出裁決，並指Walmart將會夥拍甲骨文參與今次交易，而甲骨文擬持有TikTok約20%股權。路透則報道，包括甲骨文及Walmart在內的美國投資，將持有TikTok至少60%股權。

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