澳航推7小時「遊飛機河」機票 售價4462元起 10分鐘售罄

受新冠肺炎疫情影響，市民外出旅遊受到限制。澳洲航空（Qantas Airways）近日推出7小時「空中漫遊」（flight to nowhere）服務。

澳航指，乘客將乘坐波音787客機，並會於澳洲多個著名地標低飛，包括烏魯魯石（Uluru）、黃金海岸等。航班將於10月10日出發，提供134個座位，涵蓋商務艙，高級經濟艙和經濟艙，票價介乎787澳元至3787澳元（約4462港元至2.15萬港元）。雖然定價並不便宜，惟有關機票於10分鐘內已售罄。

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講者：

龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址： https://link.mingpao.com/65045.htm

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