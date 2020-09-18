聯儲局周四發聲明，表示將在未來兩周決定是否延長原定於第三季度末失效的限制措施。意味將延長對銀行派息和股票回購的限制，另外，儲局亦啟動新一輪壓力測試。

聯儲局是於6月宣布有關限制，銀行股的股息被限制在第二季度水平並禁止所有回購。

儲局周四同時亦發布對華爾街銀行壓力測試的兩個假設情境，這些情境與新冠疫情引發的經濟損失有一定的相似之處。一種情境是假設失業率為12.5%，GDP萎縮3%，同時還假設海外市場遭受更大的破壞。另一種情境假設的是更小但持續時間更長的衝擊。

聯儲會副主席Randal Quarles在聲明中表示，儘管經濟上季有實質性的改善，但接下來幾季的不確定性仍然異常高，這兩項額外的測試將就大型銀行的韌性提供更多信息。

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