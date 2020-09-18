美股向下，惟港股今早小幅高開。恒指今早高開40點或0.17%，報24381點，成交金額24億元；國指今早高開14點或0.15%，報9746點。恒生科技指數開市報7314點，升0.18%。

友邦（1299）反彈，開市升1.2%，報80元，貢獻恒指29點；已連跌七日的匯控（0005），開市無升跌，報30.9元。

ATMX方面，騰訊（0700）與英超達成賽事轉播協議，開市報520元，跌1.33%；阿里巴巴（9988）報266.6元，跌0.45%；美團（3690）報240.8元，無升跌；小米（1810）一枝獨秀，收報21.45元，升0.7%。

藍籌中以恒地（0012）表現最好，開市升1.21%，報29.25元；中海外（0688）表現最差，開市跌1.92%，報20.45元。

其餘個股方面，福祿控股（2101）今日上市，開市報9.3元，較招股價升4.49%。

恒大汽車（0708）建議於上海科創板上市，開市報25元，無升跌。

允升國際（1315）今日公布業績，開報0.07元，無升跌。

張松橋溢價四成向港通（0032）股東全購，最多涉逾40億，港通報13.74元，大升39.78%。

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