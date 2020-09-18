恒指一下子打回原形，回試近月低位；除了新經濟反彈乏力無以為繼，連近日熱烘烘的消費娛樂股都有回吐，只有周期股有支持。濰柴（2338）技術研發有突破成果，再受到市場關注，股價經調整亦見吸引，可以留意。

恒指昨低開後下滑，早市最多跌474點、低見24,250點喘定，收報24,340點，跌384點或1.56%；國指跌1.15%。恒指險守近兩個月收市低位24,301點。大市成交1177億元，低於60天平均近兩成，交投淡靜。

不過，大市並非一面倒向淡，據《明報》港股數據庫，升跌比率32比68，升逾3%佔上升股份近一成半，跌逾3%佔逾一成；陽燭對陰燭為29比71，大市普遍下跌，沽盤積極但壓力不大，甚至有不少股份逆市上升。

內房物管跌近2%表現最差

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，內房及物管跌近2%表現最差，當中物管股沽壓沉重；其次醫藥保健、教育跌1.7%。近日物管、醫藥保健、教育跟隨大市低位反彈，但昨天隨之回落。

科技股情况相似，恒生科技指數昨跌1.73%，部分已回試上周低位。

此外，近期熱炒的旅遊娛樂、餐飲、家品等黃金周概念股昨天回吐，博彩及消閒跌近1.5%，航運物流、航空及相關、家品及零售、食物飲品等跌逾1%，跑輸大部分行業。強勢的海底撈（6862）、南航（1055）、海豐（1308）、JS環球（1691）高位回落逾3%收市。

周期股逆市向好 玖紙向上突破

不過，周期股逆市向好，原材料、能源及相關升逾1%，各有六七成股份上升。原材料中紙業股表現強勁，理文造紙（2314）追落後大漲一成，玖紙（2689）再創52周新高。上月底提到玖紙呈向上突破走勢，有望挑戰9.6元，至今表現已達預期，但要留意行業有很強周期性，股價表現波幅，入市要訂好離場位。

濰柴後市料闖17元關

傳統周期行業，濰柴可以值得留意。公司剛發布全球首款突破50%熱效率的商業化柴油機，意味在達到國六排放標準法規情况，可以進一步提升節能減排效果，滿足市場需求及增強產品競爭力，支持近年積極擴大高端產品市場份額發展。

濰柴上半年業績遜色，拖累股價從上市最高位回落，並跑輸其他重型機械股如中聯重科（1157）、三一（0631）；不過，經過兩個月調整，濰柴回落至14.7元漸見承接，昨反彈升破20天線，短線回調守穩15.5元，後市料可再闖17元高位。

[劉思明 數據尋寶]