雖然美國經濟數據好轉，但在聯儲局維持零息，又指經濟復蘇前景很大程度上取決於疫情防控能力，投資者權衡現有刺激力度是否足以推動經濟持續復蘇，道指低開198點，高位曾升24點，低位曾跌384點；標普500指數創一周最大跌幅，科技股領跌。

美國經濟數據轉好，申領失業救濟人數恢復下降趨勢，表明就業市場逐步好轉。9月消費者經濟預期指數攀升至六個月高位。8月新屋開工數降幅超過預期。另外，聯儲局啟動新一輪壓力測試，考慮延長對銀行派息 和股票回購的限制。

道瓊斯工業平均指數收市跌130點，或跌0.47%。標準普爾500指數收市跌28點，或跌0.84%。納斯達克綜合指數收市跌140點，或跌1.27%。

高盛跌2.9%，報194.83美元(下同)，是道指跌幅最大的藍籌，而陶氏升2.6%，報50.97元，是道指升幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報110.34元，跌1.6%，谷歌母公司Alphabet收市報1487.04元，跌1.66%，亞馬遜收市報3008.73元，跌2.25%，Facebook收市報254.82元，跌3.3%。

德國DAX指數收市跌0.36%，報13208.12點；法國CAC 40指數收市跌0.69%，報5039.5點；英國富時100指數收市跌0.47%，報6049.92點。

其他報道

金管局再沽18.6億港元