南方東英：星洲定息市場成熟 於新交所發全球最大國債ETF。左起南方東英行政總裁丁晨、南方東英董事總經理兼銷售及產品策略主管和弦。

新加坡交易所今日公布，由南方東英發行的國債ETF「ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index ETF」，將於下周一（21日）於星加坡市場正式掛牌，屆時將成為全球最大規模的純中國國債ETF。此外，該ETF亦是南方東英在星上市的首隻ETF。

文件顯示，該ETF由南方東英管理，將會追蹤新交所另一合作伙伴、富時羅素旗下的富時中國國債指數（FTSE Chinese Government Bond Index，簡稱CGBI）。截止發行結束，該ETF資產規模為6.76億美元（約為52.73億港元）。收費將為0.25%。

港交所（0388）旗下債券通近年力谷國債市場，被問及為何選擇新加坡而非香港，南方東英行政總裁丁晨表示，香港股市較發達，南方東英在港的產品也更注重股票，而新加坡在FICC（固定收益、外匯及大宗商品）有強大優勢，管理資產及交投量均高企，亦有成熟的投資者及市場，因此今次選擇將一隻「旗艦」產品於新加坡發行。

丁晨續表示，是次ETF雖然是以機構投資者為目標，在發行中吸引了主權基金、捐贈基金等大型機構投資者，但國債帶來的穩定回報同時吸引了大量散戶。她表示，未來將致力於新加坡發展定息產品。

新交所行政總裁羅文才（Loh Boon Chye）則表示，今年來該所ETF成交量已達40億坡元（約為228億港元）；截止7月，在該所上市的ETF總管理資產則按年錄得7%升幅，達60億坡元（約為343億港元）。

新加坡近年亦銳意推出新政，今年推出「VCC」架構（可變動資本公司），以靈活架構，吸引投資基金在星洲設立。南方東英今次推出的ETF則是首隻採用「VCC」的ETF。南方東英銷售及產品策略主管和弦表示，「VCC」架構在稅務方面、成本方面均非常友好，星洲政府對此亦提供了完善的支持。

記者：馬迪帆

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