國際評級機構標普今日發布報告，其中指出，美國潛在對香港銀行影響最大的制裁手法，將會是切斷在港銀行與美國金融系統的聯繫，惟美國施加嚴厲制裁的可能性極微小，主要因為香港仍與世界高度緊密相連，而全球金融系統十分複雜，而若採取制裁，亦可能產生部分美國不願見到的後果。

報告引述《香港自治法案》，指其中的4、5、6項有可能施加於在港營業的銀行，分別為禁止機構處理外匯交易；禁止信貸或轉帳支付交易；以及禁止持有物業或行使權益。報吿續指，對於業務範圍較廣泛、尤其是有國際業務的銀行，受制裁後果較為嚴重。此外，制裁亦會為銀行帶來美元的流動性問題，令該行信譽下降。

根據《法案》，制裁分為兩級，被視為破壞香港自治的中港官員將受到「一級制裁」。標普指出，對於國際銀行而言，若未能避開受到「一級制裁」人物的業務往來，則有機會受到「二級制裁」，此情況對於需要遵守美國法律及監管的銀行格外重要。

標普指出，金融機構可以通過提升交易壁壘、煞停現行代理協議的方式來避免「二級制裁」。標普認為，各機構、以及監管機構已經正在尋求方式以減合規風險，惟加上《國安法》的實施，實際情況變得十分複雜。

就聯繫匯率方面，標普認為，在金管局沽出及買入美元、維護聯匯的過程中，「系統性銀行」作為結算機構，起到提供回購（repo）及透支協議（overdraft facilities）的功能，因此任何一間「系統性銀行」若被禁止取得美元，都將會嚴重影響市場，並且阻礙市場結算及交收的功能。惟標普相信，美國不大可能對香港採取此方面的制裁。

記者：馬迪帆

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