新冠肺炎疫情令全球多國經濟陷入低迷，法國巴黎銀行（BNP）發布亞洲市場展望。中國首席經濟學家陳興動預期，中國第三季GDP按年增5.5%，全年增長2.5%，至2021年大幅反彈至升7.5%。他續指，中國率先走出新冠肺炎疫情陰霾，經濟自4月起復蘇強勁，第二季GDP按年增長3.2%亦好過市場預期，多個行業恢復經濟活動，但投資、製造等行業仍相對落後，料在政府政策帶動下，經濟會持續增長，亦對明年表現正面看法。

近日納斯達克指數下跌約10%，以致不少人憂慮市場重演2000年科網泡沫爆破，環球市場部東亞區策略主管及環球市場部亞太區股票及衍生品策略主管呂成表示，目前情况與當年有所不同，如多國寬鬆的貨幣政策、低息環境都對股市有支持，因此長遠看好股市前景。當中仍有些隱憂如企業盈利狀况、債務問題，因此他預期一些流動性較強的企業尤其是科技公司，會有能力持續增長。

至於中港股票市場走勢，他表示美國選舉前，環球股市都會持續波動，但仍看好港股，因受惠多間內地大型企業來港上市。事實上，在2017年時，金融類股份佔恒指約70%，目前佔比已下降至35%，料未來18個月內，因更多內地企業來港上請，而令佔比持續向下。

科技指數或成港股參考指標

由於多間大型內地科企來港上市，料恒生科技指數及恒生中國企業指數會持續上升，港股市場更為吸引及帶來多元化投資選擇，如恒生科技指數面世後，市場上出現許多相關ETF及投資產品，科技指數或成為港股參考指標。另預期未來將有更多內地科技、醫療健康及消費類股份來港上市。

記者：黃清瑤

其他報道

高銀金融開票遭彈票 協興入稟高院追討4000萬

【專欄】不買新經濟股就跑輸大市？

工信部料今年底5G基站逾60萬個 覆蓋全國地級以上城市

證監：東亞違反監管規定 譴責及罰款420萬元

本港最新失業率6.1%勝預期 消費及旅遊業失業率創SARS後高位

福祿控股暗盤最多升六成 現帳賺1550元

一帶一路貸款國信用風險增 亞投行上半年減值撥備升十倍

宏利下周一推首隻派息類強積金基金 料年度化派息率4%

【有片：埋身擊】美股後市有機會再調整 現階段不宜吸納

滬指連跌兩日 全日收跌13點