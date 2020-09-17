「Tesla升到咁勁，追唔追得得過？」「成千倍市盈率喎，真係仲有得升？」「而家拆細完唔駛2,000蚊，400幾蚊就有一股了！」「係，佢係好波動，可以單日急跌兩成，但都可以好快升返一成喎！」「信我啦，有買貴冇買錯！」相關討論在通訊軟件的多個朋友群組中，沒完沒了。

新經濟股當炒，不單止是在港股市場的ATMX，美股市場內的資金也幾乎向新經濟股份全面傾斜，FAANG各有捧場客，而升得最急的電動車生產商Tesla更受注目。覺得價值將逐步體現的主升派，以及覺得泡沫嚴重有待爆破的主跌派，經常爆發激烈爭拗。說實在，香港以往會涉獵美股的投資者，比例不算高，但近兩個月，似乎在街頭巷尾也不時聽到有散戶討論美股走勢，美股在散戶層面明顯變得普及。

新經濟股究竟有多熱？熱熾程度幾乎達到，若果你不買，就肯定會跑輸大市，華爾街著名對沖基金掌舵人Daniel Loeb或許感受最深。美國有不少著名維權投資者，Loeb及其所創立的對沖基金Third Point是其中的表表者，經典戰役包括買入Sony、雀巢及英國保誠若干股權後，要求其管理層分拆或出售資產以體現價值，而他看中的通常是消費股或金融股等傳統舊經濟股。然而這類股份今年跑輸大市，其基金首季表現亦慘不忍睹。痛定思痛，Loeb決定換馬，購入Amazon、阿里巴巴（9988）及京東（9618）等電商股，到上月終於扭虧為盈，成功追回年初至今的虧損。新經濟股成為了不少基金的救命稻草，更逐步成為投資組合不可或缺的部分。

基金的資產配置太遙遠？有智慧不如趁勢，散戶也希望透過新經濟股熱潮幫補家計，而找人討論是不少人下注前的指定動作。手機內通訊軟件中的各式群組，由小學同學到舊同事等，不時都會就講是非及食花生互通訊息。年歲漸長，投資理財等議題出現頻率亦逐步增加，不過筆者卻少有搭咀，一來害怕與工作有衝突，特別是進入了公司Restricted List的股份；二來任職投行，總會有人以為你有內幕貼士，偶爾提及一兩隻股份，被有心人記下來，贏了倒沒事，要是輸了被責怪「俾山埃」，惹來抱怨隨時連朋友也做不成，何苦？最近還要格外擔心，若在群組商議同時買入或賣出某股票，會隨時被毒品調查科盯上涉嫌造市。因此，除非有人提起某些老千股或微信女股，逼得要插咀提醒注意風險，否則還是做CD-Rom「已讀不回」比較好。

文章開頭針對Tesla的討論，來自其中一個大學同學群組，內裡有金融業行家，亦有保險Agent、公務員、網店東主，甚至消防員。背景各異，但對美股的熱情卻相同。明白的，美股市場的選擇確實比港股多樣化，兩個股市比較起來，金融股、石油股等傳統舊經濟股尚算均勢，但單單派出一隻迪士尼，港股已找不到一隻可供比較的同類型股份。至於熱炒的新經濟股，FAANG的業務更國際性，市值比偏向主打內地市場的ATMX更高；加上多間本港券商力谷開立美股戶口的助攻下，不少散戶本身就算對美股認識不深，也在不妨一試的心態下首次參與美股買賣。

「雖然新經濟股唔可以用PE嚟衡量，但真係成1,000倍市盈率，你當我冇膽，我唔敢掂。」針對Tesla的討論沒完沒了，始終這間由現代Ironman Elon Musk所創立的公司，由創辦人的創業故事、未扭虧前與分析員爭議，以及近幾季終於扭虧為盈，全部都是傳奇，相信高估值與否，全在於閣下是否他的信徒。「你覺得10年後嘅世界會點？人人都提倡環保，電動車肯定係大趨勢，而環球性嘅電動車龍頭只有佢一間。」「就當佢有好多訂單，但佢交付量一日唔改善，有錢都賺唔到，仲會分流晒去其他開發緊電動車嘅車廠。」「交付量係只要俾錢就解決到嘅問題，至於想買Tesla車嘅人，真係願意買其他牌子？唔好忘記，揸Tesla係型，揸其他牌子係X喎！」

理性分析，估值高，交付量不足，都是Tesla面對的問題，而且這公司更喜歡不時抽水集資，不過股價估值與盈利是否掛鈎，卻沒有必然性。更現實的問題是，身邊不少散戶朋友都是在Tesla拆細後、位於450美元以上才入場，之後經歷單日跌兩成的慘況後，就算及後反彈，手持依然是蟹貨。繼續持有抑或止蝕離場，就更考驗對電動車能否普及、甚至取代所有燃油車的夢的堅持了。(執筆之際，Tesla已重返450美元以上，大部分散戶或已上水。能夠在短時間內迅速返家鄉，亦是Tesla特有的魅力。)

同樣高位接貨FAANG的本地散戶，當然也不少，不過由於這5隻股份的盈利有較長可供追溯的歷史，而且市盈率亦較Tesla低，因此身邊持有蟹貨的朋友，想止蝕的人暫時不多，更有勇者盤算著如何大無畏溝貨。再細份這5隻股份，Amazon是網購股，Netflix是影視娛樂股，都是提供販賣服務的中介商；Facebook是社交網站及廣告平台，Google母公司Alphabet是主打雲端服務的大型科技Conglomerate，粗略歸類為軟件服務股；Apple手機及平板電腦不用多介紹，是唯一一間有實物「揸手」的科技產品股。

已故民間股神曹仁超曾經指，女兒到非洲旅行通電話後，才發現中移動（0941）的網絡已覆蓋非洲，結果買入後成功捕捉到當年的3G高速增長期。個人生活體驗從來都是辨別股份「質地」的好辦法，而且你我他或多或少也曾使用過FAANG的服務及產品，或許也能從中找到端倪。利用剔除法，FAANG中最不值得投資的或許是Facebook，社交網站、通訊軟件從來都是英雄塚，幾年後只要有甚麼新平台出現，舊的就會被淘汰，正如Xanga、ICQ、MSN等亦已成歷史；況且從自身體驗中，你不覺得Facebook已被廣告泛濫，越來越失卻使用的興致嗎？年輕一代早已視Facebook為明日黃花，其投資價值亦值得商榷。

蘋果公司自從被股神巴菲特入股後，似乎已失去高速增長股的光環，不是說它不好，而是已逐漸變成像可口可樂般的消費股。根據巴菲特著名的護城河理論，蘋果公司所擁有的護城河，就是現代人已不可一日無手機，iPhone變成必需品，但就像可樂一樣，你可能習慣每天也要喝一罐，但不會突然一天要喝幾罐，增長潛力確實成疑。除此以外，別忘記中美角力下，手機應用程式已變成了新戰場，就算iPhone iPad銷售未必受影響，但總不想在投資中窩藏著一個如此不明朗的隱憂吧。

剩下的3隻，Netflix堅拒賣廣告，對用戶當然是福音，但卻曾被大行報告睇死，擔心更多娛樂串流平台推出後，較高收費的Netflix或會流失客戶；不過Netflix的內容一直保持高水準，也不是其他平台輕易可取代，疫情改變了大部分人的娛樂模式，前景理應審慎樂觀。Google的服務大家每天也幾乎使用，不過重點應該放在其雲端服務、Google Play商店及YouTube上，特別是YouTube對Google的盈收貢獻正逐步提升，可擴張到甚麼程度仍有待探索。

疫情改變的，還有大家的消費模式。記得疫情年初爆發時，多少港人衝上Amazon訂口罩？雖然最終大部分都被Cut單，但其普及程度已可見一斑。如果網購已成為即使疫情過後，也不可逆轉的消費模式，Amazon的高增長期理應能夠持續。最大隱憂應該在於其高估值，畢竟它是FAANG中唯一一隻市盈率達100倍以上的股份，要支持這個P/E，未來Amazon的業績必不可再失，不能再以防疫成本上升等作為盈利不達標的藉口。

「其實咁多隻點識揀？又要睇估值、業績，有冇啲簡單啲嘅方法？」通訊群組中傳來這樣的一個問題，殺得七咀八舌中的眾人一個措手不及，要怎樣由零開始解說呢？「如果唔識揀股，直接考慮QQQ，買晒成個納指。」納指ETF或許是較殘廢的部署新經濟股方法，不過回歸基本步，納指已錄得顯著的累積升幅，現時入場究竟是「接火棒」抑或「遲到好過無到」？或許只是一場可堪玩味的賭博。

羅仕揚

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