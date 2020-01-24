統計處公布，6月至8月經季節性調整的失業率為6.1%，與5月至7月的數字相同，好過市場預期的6.3%，就業不足率則上升至3.8%。

未經季節性調整，各行業的失業率變動不一，但幅度大致輕微。至於就業不足率方面，上升集中於餐飲服務活動業、運輸業、保險業，以及教育業。

失業人數由5月至7月的24.25萬人上升至6月至8月的24.83萬人，增加約5800人。同期的就業不足人數亦增加約1.32萬人至14.92萬人。

勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場期內仍然嚴峻，儘管「保就業」計劃繼續提供支援作用，但第三波疫情在7、8月廣泛干擾經濟活動。

他指，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率微升0.1個百分點至10.9%，為SRAS後高位，而就業不足率再度急升0.9個百分點至5.9%。其中，餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別高企於14.4%及8.3%。建造業的失業率和就業不足率亦高企於11.1%和8.1%。與此同時，多個其他行業的就業不足情況惡化，尤其在運輸業、保險業，以及教育業。

羅致光表示，本地疫情在九月開始逐步緩和，但全球疫情仍在反覆上升中，整體經濟狀況依然疲弱，勞工市場在短期內仍將面對壓力。政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，以幫助保障員工就業。

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