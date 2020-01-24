港股挫384點連跌兩日 小米埋單跌6% 匯控七連跌累瀉逾6%
文章日期：2020年9月17日 16:18
港股午後繼續向下，日中最多跌474點，低見24250點，收市跌384點或1.56%，報24340點，連跌兩個交易日，成交金額1176億元，較上日增加14.27%；國指跌113點或1.15%，報9732點。恒生科技指數收報7301點，跌1.73%。
ATMX午後未扭轉弱勢，小米（1810）拖累大市，全日跌6.37%，收報21.3元，拖低恒指62點，亦為表現最差藍籌。騰訊（0700）收報527元，跌1.4%；阿里巴巴（9988）收報267.8元，跌1.9%；美團（3690）收報240.8元，跌2.98%。
國際金融股疲弱，友邦（1299）跌2.41%，收報79.05元；匯控（0005）連跌七日，累跌逾6%。該股今日再破底，失守31元，一度低見30.8元，收報30.9元，跌2.68%。
中海油（0883）升2.2%，收報8.36元，是升幅最大的藍籌；其次為港鐵（0066），逆市升0.63%，報39.5元。
比亞迪股份（1211）午後升勢持續，突破110元大關，一度升至111.9元，創上市新高，收報109.7元，升5.89%。旗下比亞迪電子（0285）偏軟，收報38元，跌2.81%。其餘車股個別走，吉利（0175）收報16.06元，無升跌；華晨中國（1114）收報7.07元，跌0.56%；廣汽集團（2238）收報7.19元，升6.2%；東風集團股份（0489）收報5.27元，跌0.94%；長城汽車（2333）收報10.3元，升1.78%。
國際半導體行業組織計劃警告美國政府，不要提議把中芯國際（0981）列入黑名單，中芯收報19.94元，跌1.53%。
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