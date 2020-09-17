積金局早前鼓勵業界自行開發退休投資方案，宏利香港今宣布，將於下周一（21日）推出「宏利MPF退休收益基金」，是市場首項涵蓋退休前後的強積金投資方案，旨在透過派息為成員提供定期及穩定的收益。

該基金不設入場年齡限制、投資或供款金額門檻以及最短投資期，65歲以下成員的派息將自動再投資於「退休收益基金」；年屆65歲或以上成員的派息將自動再投資於「宏利MPF利息基金」。宏利預期每月派息一次，成員可於2021年首季末從「宏利MPF利息基金」分期提款。基金管理收費方面，65歲以下成員的管理費為1.3%；65歲或以上成員可透過享有回贈0.31%，基金管理費僅0.99%。

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，雖然低息環境持續，但有信心做到預期年度化派息率4%，但該基金並非保證型基金，環球股市表現亦會影響派息。基金投資策略方面，宏利香港僱員福利業務部助理副總裁黃德治表示，將有20%至60%的基金資產，將間接投資於股票及與股票有關的投資，其餘資產則間接投資於債券、存款及其他獲准許的投資。

記者：溫藹紅

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