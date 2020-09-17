《日經》報道，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，AIIB）最新財報顯示，今年上半年，該行的資產減值撥備較去年同期的1099萬美元升近10倍至1.0582億美元（8.25億港元），導致上半年淨利潤下降了54%至1.0017億美元。

亞投行發言人指，資產減值撥備增加，主要是由於「投資風險增加」，尤其是在今年4月成立新冠肺炎危機恢復基金後，此基金金為成員國的公家、民間業者提供資金，滿足疫情期間的資金需求。亞投行承諾在2021年10月之前提供130億美元的資金。發言人又指，另一推高減值撥備的原因是疫情令宏觀經濟前景惡化。

據報，亞投行2016年1月成立時，採用的是國際財務報告準則(IFRS)。今年上半年，部分貸款從原本的第一階段貸款(Stage 1 loans，意味沒有顯著信用風險)，被重新歸類至第二階段貸款(Stage 2 loans，意味沒信用風險顯著增加)。這些第二階段貸款主要集中在西南亞國家，跟中國「一帶一路」計劃牽涉到的國家重疊。

美國喬治城大學（Georgetown University）兼職教授Robert Bestani表示，對亞投行的資產減值撥備增加並不意外。他指，在疫情下，全球經濟前景不明，中國經濟因各種結構性問題而放緩，新興國家難以償還債務。雖然亞投行試圖跟一帶一路倡議的經濟體保持距離，但其依舊貸款給許多有關國家。

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