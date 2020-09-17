摩根大通（亞太）前董事總經理梁嘉彰在2010年涉嫌捲入公司「子女聘用計劃」，在聘用時任嘉里物流（0636）主席洪敬南兒子洪任毅時換取利益一案，今早續訊，繼續由時任初級員工管理部（JRM）經理胡天縱作供。她接受辯方代表律師盤問時指出，在2010年公司通過聘任洪時，未見法律及合規部提出反對。同時因為聘任洪的時候，因為洪所屬的職務是全職兼環球級別，又是經客戶轉介計劃過來的新同事，因此她當時認為，其實洪任毅形同需要以新分類的新員工看待視之，而非經原有的客戶轉介計劃分類。

胡天縱在辯方律師提點下，得悉在洪任毅擔任環球分析員之前，早已經有人試過經摩通的計劃做全職的環球分析員工作後，她回應稱，當時畢竟聘用洪時非她全程處理，所以不知道公司早有經轉介過來的全職工作，便說需要作新的分類處理。她又說，法律及合規部門在公司聘用洪之後才提出問題要求回應，期間以她所知，該部門沒有反對聘用洪，亦理解該部門可以提出問題，確保被聘者沒有刑事紀錄。

她不諱言，摩通的客戶轉介計劃在2010年時有超過九成是來自公司內的中國團隊，就算獲錄用者多獲一年合約，但是非嚴格執行。至於在聘用洪之前，辯方律師指，梁嘉彰有否推薦嘉里集團郭家其他成員接受短期培訓時，她明言不記得詳情。

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