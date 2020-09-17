香港證券協會今日公布一份就本地證券業在家工作情況的調查，其中顯示高達49%業界在疫情下未能在家工作。未能「WFH」的原因方面，有三成受訪者指出人手不足，此外26%受訪者指公司無遙距系統設備。

調查顯示，受訪證券界人士指出，業界要實施在家工作，面對的問題包括電腦硬件配套，佔32%；缺乏遙距系統支援，佔22%；及培訓不足，佔18%。

此外，有高達44%受訪者表示，公司並無內部政策確保資料的保密性及安全性。而遇到緊急情況下，例如全體員工需要接受隔離，最多受訪者指出，應急方案為尋找其他公司協助落盤，佔28%。其他方案包括請供應商支援，佔26%；員工遠程遙控落盤，佔28%。

香港證券協會主席徐聯安表示，觀察到仍要維持回公司工作的券商中，以員工人數少於20人的小型券商為主，主要是因為受限於人手。他表示，多數券商並無遙距工作的經驗，希望政府就此提供支援。例如，他表示，可設計一個大型共用平台，進行合規檢查、後台、AML（反洗錢）、KYC（認識客戶）等功能，費用可共同分擔。

合規風險方面，徐聯安表示，以前券商內部職能運作有明確指引，但疫情打亂安排，因而出現四成公司就存放資料無設計內部指引的情況，認為可以理解。他表示，證券業員工也會避免將資料存放在家中。他補充指，暫時未見到有券商因在家工作安排，而產生違反指引的情況。

券商「執笠潮」方面，徐聯安表示，截止今年8月底，共有31間券商結業，若政府繼續提供支援，預計全年此數字可控制在40間之內。惟他表示，去年全年共有22間券商結業，2018年僅有7間，即今年已經有四成升幅。他又表示，即使股市交投旺盛，於年中時了解到，行業增聘人手的意欲也幾乎是零，形容有些券商老闆「意興闌珊」。

記者 馬迪帆