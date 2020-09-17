恒指跌397點，收報24327點，成交金額692億元。聯儲局點陣圖暗示零利率政策維持到2023年，但沒有進一步寬鬆的措施或前瞻性指引。議息聲明公布後，美股初段向好，尾市則插水，今早亞洲時段納指期貨跌逾1%。港股以至亞洲股市均受壓，即使有報道指美國制裁微信的措施不適用於個人或企業使用，僅限於部分交易，但騰訊（0700）仍然跟隨大市下跌。

納指100回試11500點後回落，市況仍繼續波動，短期升跌難估。重點要留意會否跌破前低位，甚至形成一浪低於一浪的走勢。至於港股，以指數來看是毫無生起，一潭死水，恒指更由7月上旬至今已走出一浪低於一浪的形態，若失守24000點便是向下突破。

但就算今早跌市，實體經濟股和科技股也是兩個世界。前者表現偏好，周期股如理文（2314）、福耀玻璃（3606）都逆市上升，本地地產股新地（0016）也逆市靠穩。沽壓主要集中在科技股身上。

入市對象暫時以實體經濟股較佳，物管股可小注，當中績優估值低的濱江服務（3316）可以一看。物管股的新增管理樓面多來自母公司，而依靠併購則風險較高，例如雅生活（3319）上半年業績未如理想，股價由48.5元跌至34.6元，到近期才反彈。濱江上半年來自第三方的在管面積佔比達50%，同時純利增長112.3%，核心盈利則增長63%，向外拓展並未降低盈利能力。上半年每股盈利0.41港元，假設下半年相若，明年保守估計增長30%至50%，市盈率約15倍至18倍，不及同業的一半，估值吸引。

張兆聰

明報首席評論員