睿見教育（6068）公布，2020/2021年，入學總人數為71362人，按年升18.7%或增加11246人。另外，亦公布向其他學校提供管理服務；學費及住宿費增加的消息。

公司指，入學總人數增加，主要是由於惠州市光正實驗學校（「惠州市光正學校」）、雲浮市光明外國語學校、廣安光正實驗學校及巴中光正實驗學校（「巴中光正學校」）的入學人數增加，順德光正實驗學校正式啓用以及包括集團自2020/2021學年起提供管理服務的其他第三方學校的入學人數。

公司公布，近期，與若干由獨立第三方擁有的私立學校訂立管理服務協議，集團自2020/2021學年起向相關學校提供管理服務，以獲取管理費收入。

學費及住宿費增加方面，自2020/2021學年起，東莞市光明中小學、東莞市光正實驗學校、惠州市光正學校、盤錦光正實驗學校、濰坊光正實驗學校、揭陽市揭東區光正實驗學校、濰坊市濰州外國語學校及巴中光正學校的中國課程的若干新生的學費及住宿費，增幅為約9%至約38%。

其中，東莞市光明中小學及東莞市光正實驗學校新生的學費及住宿費增幅介乎約16%至約24%。

而惠州市光正實驗學校進一步獲得惠州市發展和改革局關於增

加義務教育入學新生學費及住宿費的批文，增幅為約14%至約20%，自2020/2021學年起生效。

睿見教育半日收報3.02元，跌2.27%。

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