恒指半日跌397點 ATMX齊瀉 小米挫近6%累市
文章日期：2020年9月17日 12:20
內地股市半日向下，港股亦受壓。恒指半日跌397點或1.61%，報24327點，成交金額692億元；國指跌128點或1.31%，報9716點。恒生科技指數收報7283點，跌1.97%。
ATMX全線捱沽，小米（1810）拖累大市，半日跌5.93%，收報21.4元，拖低恒指57點，同為表現最差藍籌。騰訊（0700）收報524元，跌1.96%；阿里巴巴（9988）收報267.4元，跌2.05%；美團（3690）收報240元，跌3.3%；
國際金融股向下，友邦（1299），跌1.11%，報80.1元，拖累大市54點；匯控（0005）邁向七連跌，失守31元，曾低見30.85元，再創逾11年半低位，收報31.05元，跌2.2%。
港鐵（0066）逆市走高，半日升1.76%，收報40.45元，是表現最好藍籌。其次為中海油（0883），升1.34%，收報8.29元。
比亞迪（1211）今日再破頂，高位逼110元大關，高見109.5元，收報106.8元，升3.09%。旗下比亞迪電子（0285）偏軟，收報38元，跌2.81%。
國際半導體行業組織計劃警告特朗普政府，不要提議把中芯國際（0981）列入黑名單，中芯收報19.8元，跌2.22%。
易居企業（2048）伙阿里巴巴推「天貓好房」，股價先升後跌，半日收報10.2元，跌6.42%。
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