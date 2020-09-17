華為涉嫌違反美國制裁伊朗案件有新進展。《路透》報道，在巴西提交的公司記錄顯示，華為於2007年出售的香港註冊公司Skycom Tech，售後5年兩者關係仍密切。

據報，在巴西和香港的文件記錄顯示，直到2007年底，華為兩位高層與Skycom Tech有密切的關係，這兩位高層分別為胡厚昆和郭平，目前分別擔任華為副董事長和輪值CEO。

華為與Skycom的關係備受關注。美國的一份起訴書指控華為控制Skycom，並利用後者在伊朗獲取被禁止的美國電腦設備，從而違反美國製裁。華為和孟晚舟則堅稱，雖然華為曾擁有Skycom，但Skycom後來實際上已變成華為的獨立商業合作伙伴。不過，在最近一份與該案有關的法庭文件中，孟晚舟的律師團承認，華為「對Skycom行使了一定程度的控制權」。

《路透》最新披露的消息證實，華為對Skycom的控制甚至比美國檢方宣稱的還要大，從而為美國的指控提供支持。公司記錄顯示，另外兩名華為高層經營着一家擁有Skycom的公司，而不只是被檢方點名的唯一高層孟晚舟。

記錄還顯示，華為對Skycom的控制權不僅僅是在伊朗，還延伸到了巴西，而且在據稱違反制裁規定的那段時間一直維持著，但華為卻聲稱早已悉售Skycom股份。華為未就報道置評。

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