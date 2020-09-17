匯豐公布，推出全新綜合理財戶口「匯豐One」，取代匯豐運籌理財，在免費基本銀行服務的基礎上，提升各項服務，升級服務體驗將於10月27日推出。

「匯豐One」將在免費基本銀行服務的基礎上，結合全面提升的多元化服務，滿足客戶日常理財、旅遊、環球銀行服務、投資、保險、信用卡及貸款、自動轉賬薪金，以及強積金需要。

匯豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（GregHingston）表示，「匯豐One」推進固有的個人銀行服務模式，進一步免除收費並加強客戶體驗。「匯豐One」將取代匯豐運籌理財，在匯豐尚玉及匯豐卓越理財之外，為客戶帶來一應俱全的綜合理財戶口服務。

隨著「匯豐One」面世，匯豐亦即將推出匯豐萬事達卡®扣賬卡。該卡支援12種貨幣，並不設年費。客戶可以較優惠的匯率預先兌換外幣，除了於購物及旅遊消費時直接扣賬並無需支付外幣交易費，更可獲取回贈。另外，客戶憑卡在海外的匯豐自動櫃員機可免費提取現金。

「匯豐One」將會為客戶帶來「WealthBooster」，涵蓋由淺入深的理財知識、方便的數碼理財工具，以及各種類型產品，協助客戶掌握充分的投資及保險資訊，並作出妥善的理財決定。客戶更可以透過匯豐網頁的「在線通訊」及流動理財的「線上對話」與「理財達人」即時聯繫，亦可選擇透過視象會議軟件或親臨分行，以一對一形式查詢理財資訊。

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