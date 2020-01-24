美股個別發展，美聯儲宣布維持利率不變，符市場預期。港股今早低開。恒指今早低開49點或0.2%，報24676點，成交金額74億元；國指今早低開3點或0.04%，報9842點。恒生科技指數開市報7403點，跌0.36%。

友邦（1299）累市，開市跌1.11%，報80.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。匯控（0005）無升跌，報31.75元。

納指低收，ATMX個別走，騰訊（0700）報535元，升0.09%；阿里巴巴（9988）報270.8元，跌0.81%；美團（3690）報248.2元，無升跌；小米（1810）報22.55元，跌0.88%。

藍籌中以中海油（0883）表現最好，開市升1.22%，報8.28元；潤地（1109）表現最差，跌1.36%，報36.2元。

其餘個股方面，堡獅龍國際（bossini）（0592）全年蝕3.68億元，港澳同店銷售跌兩成，開市報0.69元，升1.47%。

美國國際半導體產業協會(SEMI)據報將去信商務部長羅斯，警告勿制裁中芯（0981），中芯開報報0.2元，跌0.25%。

iShares安碩恒生科技ETF（3067）今日上市，開報15.55元，較發行價15元升3.6%。

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