美國聯儲局一如預期維持零息，不過公布後，僅道指向上，科技股領跌下，標指、納指下跌。道指高開36點，高位曾升369點，低位曾升26點。

道瓊斯工業平均指數收市升36點，或升0.13%。標準普爾500指數收市跌15點，或跌0.46%。納斯達克綜合指數收市跌139點，或跌1.25%。

雪佛龍升2.89%，報78.56美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而蘋果跌2.59%，報112.13元，是道指跌幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報112.13元，跌2.95%，谷歌母公司Alphabet收市報1512.09元，跌1.5%，亞馬遜收市報3078.1元，跌2.47%，Facebook收市報263.52元，跌3.27%。

德國DAX指數收市升0.29%，報13255.37點；法國CAC 40指數收市升0.13%，報5074.42點；英國富時100指數收市跌0.44%，報6078.48點。

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