美國聯儲局一如預期，將基準利率維持在接近零的水平，同時亦暗示將至少維持到2023年，以幫助美國經濟從疫情中復蘇；資產購買計劃亦將保持不變。主席鮑威爾重申經濟前景高度不確定，呼籲加大財政刺激。另外，聯儲局的季度經濟預測顯示，對經濟的預期比6月份略微樂觀。

根據儲局聲明，委員會「期望維持寬鬆貨幣政策立場」，直至通脹在一段時間內平均達到2%，長期通脹預期仍穩定在2%。符合早前鮑威爾於全球央行年度會議上宣布的新政。

低息維持至2023年。根據儲局點陣圖顯示，成員對季度預測的預期中值是利率將維持超低水平直到2023年末，但有4名官員預計2023年將至少加息一次，而2022年則有1位。

承諾將動用全部工具。聯儲局重申，對美國國債和抵押貸款支持證券(MBS)的購買將「至少按目前的步伐，以期維持市場平穩運行」，每月將購買800億美元美國國債，400億美元MBS。

經濟改善。鮑威爾表示，「經濟復蘇的進程明顯快於普遍預期」。但他也提醒稱，未來經濟活動很可能會放慢，前方道路仍存在高度不確定性。他又指，疫情危機初期採取的財政措施給經濟帶來了很大幫助，但未來很可能還需要更多財政刺激。

他特別提到，「絕大多數非官方機構之所以預測美國經濟將持續復蘇，是因為他們預計美國政府將推出大量額外財政紓困」。他表示，美國大約還有1100萬人失業，需要獲得更多幫助。

根據聯儲局的季度經濟預測，預期較6月份略微樂觀。其中，2020年GDP料萎縮3.7%，好過6月時預測的萎縮6.5%；2020年失業率為7.6%，亦好過6月估的9.3%；個人消費支出價格指數(PCE)方面，則為1.2%，高過6月估的0.8%，2021年料為1.7%。