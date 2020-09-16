據新華社報道，中國國務院總理李克強昨晚出席世界經濟論壇全球企業家特別對話會，發表致辭時提到，中國全年經濟有望實現正增長。

李克強指，近幾個月主要指標保持穩定恢復態勢，表明中國經濟擁有強大韌性。7、8月份中國經濟繼續穩定恢復，說明宏觀政策的積極成效在不斷顯現。但中國經濟下一步發展仍面臨世界經濟的不確定性。面對困難和挑戰，中國在保持宏觀政策適時有力合理過程中，將注重政策實施，也會根據形勢變化完善和豐富政策內涵，鞏固經濟企穩回升勢頭。經過努力，中國經濟發展可以實現年度主要預期目標，全年經濟有望實現正增長。

據統計局的數據，中國首季GDP收縮6.8%，第二季則按年增長3.2%，上半年GDP按年下降1.6%。

他又指出，目前國際環境正在發生深刻複雜變化，世界經濟的不穩定性上升，但自由貿易在曲折中前進，大方向不會改變，因為經濟全球化大趨勢不會改變。要共同維護貿易和投資自由化便利化，儘快恢復全球產業鏈供應鏈，讓世界經濟「活」起來。中國將在有效防控疫情前提下，開闢更多人員往來「快捷通道」和貨物通關「綠色通道」，為企業跨國經營提供便利。

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