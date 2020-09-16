美國上市中概股回流香港熱潮持續，有阿里巴巴（9988）及軟銀任主要股東的內地電商寶尊，來港二次上市通過上市聆訊。

據初步文件顯示，阿里巴巴目前持有14%股份，為最大股東，擁有8.6%的投票權；軟銀旗下Tsubasa Corporation則持股10.6%，擁有6.5%的投票權；美國的投資公司Federated Hermes持股10.1%，擁有6.2%的投票權。

寶尊集資所得，將用於擴充品牌合作夥伴網絡；加強數字營銷及配送能力；選擇性尋求戰略聯盟機會；部份則用於投資科技及創新及潛在併購。

財務表現方面，今年上半年寶尊錄得營業收入36.76億元（人民幣），按年增22.9%；其中產品銷售收入16.29億元，年增11.1%，主要是獲得新品牌合作夥伴及品牌合作夥伴產品日益普及，惟部份被個人護理產品增長放緩所抵銷；服務收入為20.47億元，年增34.3%，主要由寄售模式及服務費模式下的品牌合作夥伴數量增加所推動。上半年純利則按年升3.3%至1.22億元。

另外，同樣來港二次上市的生物科技股再鼎醫藥 （9688），公司擬全球發行1056.405萬股普通股，每股最高招股價為648元，最多集資約68.46億元，以每手50股計，入場費高達逾3.2萬元。

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