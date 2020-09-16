bossini全年蝕3.68億元 港澳同店銷售跌兩成
文章日期：2020年9月16日 20:08
堡獅龍國際（bossini）（0592）公布去年全年業績，去年虧損擴大至3.68億元，不派息。而去年度共派息2.44仙。每股虧損擴大至22.4港仙。收入按年跌27％至10.92億元，同店銷售額及同店毛利分別跌14%和21%，按年分別跌9個百分點和11個百分點。毛利按年跌30.36%至5.34億元，毛利率為49%，按年跌3個百分點。
集團指，香港業務受到2019年的社會事件和港澳年初疫情的影響，訪港澳的旅客減少，大挫零售業務。香港及澳門零售收入跌32%至7.16億元，同店銷售跌19%。
而中國大陸業務亦受到疫情的影響，主動關閉店舖。中國大陸市場的收入跌11%至2.96億元，同店銷售和毛利分別跌8%和14%。直接管理店舖減少21間至154間。
集團全年減少400個全職員工至1500名。堡獅龍今日收市報0.68元，跌4.2%。
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