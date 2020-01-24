內房SaaS股明源雲（0909）今日（16日）進入次日招股，截至下午6時30分，本報統計8間券商數據，孖展認購錄得730.85億元，按該股公開發售集資6.17億元，僅計券商孖展，超購117.45倍。

各間券商中，輝立借出165億元，耀才借出近150億元，信誠借出110億元，富途借出114.25億元，大華繼顯借出90億元，英皇借出37.6億元，凱基借出56億元，時富借出8億元。

明源雲將全球發售約3.742億股，招股價範圍介乎15元至16.5元，每手1000股，入場費約16666元。招股期至本周五（18日）截止，同日定價。擬9月25日掛牌。

同時間招股的還有本地模板工程分包商天任集團（1429）。市場數據顯示，輝立借出20萬元，耀才借出近530萬元，信誠借出100萬元。

信誠證券聯席董事張智威表示，按照現時孖展情況，明顯明源雲的認購反應，比天任集團熱烈得多，主要分野在於公司前景、基石投資者的質素，以及業務的增長，「全部都係一面倒（向明源雲）」，認為投資者不會分散投資，反而會聚集資金認購明源雲，預計其認購飛數將大幅度拋離天任集團。

記者：蔡穎霖

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