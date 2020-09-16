摩根大通（亞太）前董事總經理梁嘉彰在2010年因為涉嫌捲入公司「子女聘用計劃」，在聘用時任嘉里物流（0636）主席洪敬南兒子洪任毅時換取利益一案，今午續訊，並續由時任初級員工管理部（JRM）經理胡天縱作供。她接受辯方代表律師盤問時指出，在2010年初因為梁嘉彰得知洪任毅快將離港，因此在短短9日內完成所有面試及程序，當中涉及處理的高層無人反對。她亦不知道過程中是否獲法務及合規部批准，但記得填寫到法務及合規部的問卷分工予關姓下屬跟進。

胡天縱稱，在聘用洪任毅過程中有很多討論她均沒有涉及其中，最終洪獲聘為礦業及資源部的環球分析員，一般全球招聘計劃等正常聘用程序，不需取得法務及合規部事前批准。她記得梁嘉彰電郵通知她及其上司等高層透露，對洪獲聘，洪的父親感到喜悦。她更形容，梁非她的上司，亦沒有向她下任何命令，梁亦不可命令她，如果她不想處理事情，可以向上司詢問，最终她在處理洪聘用一事，沒有向直屬上司徵詢。她的上司沒有向她表示過不可聘用洪。

在處理客戶轉介計劃方面，胡天縱表示，大概佔JRM部門的5至10%工作量，但涉及所有初級職員聘用。該等計劃與摩通中國组有較多關係，亦有較多個案來自中國组，反而來自梁嘉彰的香港團隊數目很少。她形容，在加入JRM部門才得悉摩通有這個轉介計劃，並對公司設立有關計劃感到驚訝，但是這個計劃原來是摩通官方的計劃，非甚麼秘密計劃。她的上司曾向她表示過，該計劃可以管理得更好，令業務及生意得益，並發現此前該計劃被年長的同事照顧舊朋友，被薦入的初级的員工則很少獲推薦人照顧，令JRM部門承擔不少照顧該等新人的職責。往往這些客人的朋友未能帶給公司生意。

記者：陳偉燊

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