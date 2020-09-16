人民幣近日升至逾年半新高，有人行前官員關注升值過急帶來的問題。外管局前國際收支司司長、現任中銀證券全球首席經濟學家管濤發表報告，指出全球量化寬鬆的背景下，中國可能面臨新一輪資本流入，以及由此帶來的人民幣升值壓力。

報告指出，在現時靈活匯率機制下，如果中國容忍匯率升值，可能會出現匯率額上升風險，出現1980年代上半期的美元升值，削弱商品出口競爭力，同時促使消費者從買本國產品轉為買外國產品，擴大貿易赤字規模的問題。但如果阻止匯率升值，則又可能會出現資產泡沫風險，出現類似1990年代以來日本經濟長期停滯的問題。

管濤指，應對匯率升值壓力沒有好的答案，建議推出一籃子措施，例如推動制度改革，減少投機性較強的短期資本流動帶來的衝擊；加強匯率市場化改革，減少對貨幣政策的限制，推動金融雙向開放，發揮資本流出的緩衝作用等。

人民銀行調查統計司原司長盛松成亦發表文章，指出目前應關注短期資金大量流入和人民幣過快升值。目前中國利率比外國高2個百分點以上，人民幣匯率又在升值的過程中，因此需要高度關注短期資金對國內金融市場的衝擊，因為大量進入的資金很可能是短期資金，甚至是投機的資金，而不是直接投資到中國的實體經濟，容易造成金融市場波動、通貨膨脹和資產價格上升。

不過盛松成不建議放寬匯率制度，因為短期內不可能完成採取浮動匯率改革，而匯率對經濟和社會的影響大，不能「一放了之」。他建議，應該開放中國資金走出去，容許企業對外直接投資，收購、併購高新技術企業、能源資源、實體經濟等。對於短期資金流入的外資，盛松成建議可以借鑒西方國家曾經採取過的措施，例如對部分流入外資收取無息準備金、對銀行非存款外匯負債收取「宏觀審慎稅」等。

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