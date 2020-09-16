上市約半年的馬來西亞半新股森馬（RIMBACO、1953）公布，董事會已知悉近日公司股份價格及成交量不尋常波動，經了解後確認並不知悉有關股價或成交量變動的任何原因，或是任何必須公布以避免公司證券出現虛假市場的資料，以及任何根據香港法例須予披露的資料。

森馬今日收市報0.25元，升1.63%。該股周一的股價大跌八成，曾見上市以來新低。早在1個月前已有網民發文稱，加入了「騙人股票谷」，背後運作人士指「下一隻爆升股為1953」。

記者：蕭嘉聰

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