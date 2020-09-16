內媒《北京商報》報道，海航集團因未按法庭裁決，按期償還一筆3.7萬元（人民幣）本金的借款，因此集團及董事長陳峰依例被列入限制高消費名單，亦即內地俗稱的「老賴（賴帳）名單」。

根據限制措施，陳峰將不得乘坐飛機、高鐵、火車及輪船頭等，以及在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等非生活和工作必需的消費行為。如違反限制消費令，經查證屬實將予以罰款、拘留等處罰。

海航未對事件回應。報道又指，除了今次，海航集團自去年至今，已8次出現拖欠款項的失信行為。

記者：陳子凌

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