日前世界衛生組織表示，新冠肺炎疫情將維持4至5年不等。就此百達資管發布未來五年的市場預測，首席策略師Luca Paolini表示，在過去五年環球市場維持牛市格局，多項資產錄得不俗回報，如美股每年平均升10.8%，環球股市每年平均升7%，黃金亦每年平均升8.8%。

不過，新冠肺炎疫情導致三項重大轉變，第一是企業負債比率上升，高債務水平將會拖累經濟增長，第二是國家政府對經濟扮演重大角色，以防止因疫情帶來的經濟損失，第三是東南亞國家更備受關注，如中國率先走出疫情，經濟更快復蘇。

美國疫情仍未受控制，美聯儲局實施無限量寬鬆政策，預期未來五年美國10年期國債孳息率會維持於0.2厘水平。未來美國經濟表現將會大不如前，美元亦會有下跌趨勢。他預期未來五年，美股每年平均僅增長5.9%，相反中國及新興市場國家股票市場每年平均升12.1%及12%。

內房內銀看俏 香港維持國金地位

在選擇中國股票行業方面，在國家政策支持下，相信會推動國內消費，他較看好內需板塊如內銀、內房，不過須小心選擇。對於香港，他認為未來5至10年仍會是國際金融中心，看不到有任何因素會改變地位，隨着更多中資企業來港上市，亦會令本地市場更吸引，故維持正面看法。

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