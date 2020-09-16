美國對華為新一輪禁令於9月15日生效。《日經》報道，索尼（Sony）、鎧俠（KIOXIA，原東芝記憶體）等日本半導體廠商相繼停止對華為供貨。據報，日企向華為供應約1.1萬億日圓零部件，面對停止對大客戶供貨，日企或受到影響。

索尼向華為供應用於智慧手機攝像頭等的圖像傳感器，但15日之前停止了供貨。索尼與華為的交易額每年達數千億日圓，據報公司正討論向美國商務部申請出口許可。

報道又指，鎧俠擬已停止向華為供應記憶卡，而針對華為的產能將用於生產其他手機廠商和數據中心的產品。鎧俠向《日經》透露，將採取符合各國法律的應對措施。

三菱電機亦暫時停止向華為供應部分産品。雙方在通訊用光器件（光學半導體）和高頻器件等領域每年的交易額達到數十億日圓。三菱電機判斷部分産品有可能成為受限的對象。

另外，東芝亦於9月15日起暫停向華為供應機械硬碟（HDD）和半導體，並表示會觀察自家産品是否成為限制對象。

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